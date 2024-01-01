Меченые (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Меченые. Сезон 1. Серия 5
Меченые
1-й сезон
5-я серия
8.12024, Jana - Märkta för livet
Криминал18+
Убит высокопоставленный чиновник Миграционной службы. В процессе расследования находят мертвым и главного подозреваемого, а на телах убитых обнаруживают таинственные знаки. Отчаянная девушка Яна начинает свое расследование, и ей кажется, что она знает разгадку этой темной истории, которая, возможно, связана с ней.

Страна
Швеция
Жанр
Криминал
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb