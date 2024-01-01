8.12024, Jana - Märkta för livet
Криминал18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Меченые (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Убит высокопоставленный чиновник Миграционной службы. В процессе расследования находят мертвым и главного подозреваемого, а на телах убитых обнаруживают таинственные знаки. Отчаянная девушка Яна начинает свое расследование, и ей кажется, что она знает разгадку этой темной истории, которая, возможно, связана с ней.
Сериал Меченые 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb