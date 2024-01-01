Меченые (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Убит высокопоставленный чиновник Миграционной службы. В процессе расследования находят мертвым и главного подозреваемого, а на телах убитых обнаруживают таинственные знаки. Отчаянная девушка Яна начинает свое расследование, и ей кажется, что она знает разгадку этой темной истории, которая, возможно, связана с ней.



