Темные ветра (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Когда в резервации коренных американцев навахо происходит сразу несколько убийств, двум напарникам-полицейским предстоит докопаться до сути случившегося. Захватывающий детективный вестерн от исполнительных продюсеров Джорджа Р.Р. Мартина и Роберта Редфорда.



1971 год. Нью-Мексико. Произошло дерзкое ограбление банка, в результате которого преступники увозят ценный груз на вертолете куда-то на территорию резервации навахо. Три недели спустя лейтенант местной полиции Джим Липхорн берет на себя расследование двойного убийства: в отеле обнаружены мертвыми Хостин Тсо и девушка Анна Эттсити. В напарники Липхорну назначают новичка Джима Чи, только недавно вернувшегося на родину. Однако его истинное задание состоит вовсе не в том, чтобы раскрыть личность убийцы. ФБР хочет, чтобы Чи выследил тех самых грабителей, скрывающихся где-то в округе. Но для этого ему нужно найти общий язык с Липхорном, что может оказаться непросто.



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