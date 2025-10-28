Темные ветра (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

После встречи с убийцей сына, шериф Джо Липхорн берется за поиски двух пропавших подростков, пока его преследует чувство вины за содеянное. Сможет ли он справиться с муками совести, расскажет детектив «Темные ветра», 3 сезон которого вы найдете в подписке Amediateka.



Спустя шесть месяцев после событий второго сезона Джо Липхорн день за днем возвращается в мыслях в холодную пустыню, где он оставил умирать человека, от руки которого погиб его сын. Именно поэтому он так хочет найти Эрнесто, подростка, пропавшего при загадочных обстоятельствах вместе со своим другом Джорджем. В расследовании Липхорну помогает вернувшийся в полицию сержант Джим Чи. Тем временем Бернадетт Мануэлито работает на границе Мексики и США. Она уверена, что в окрестностях организована торговля людьми, но начальство не воспринимает Бернадетт всерьез.



