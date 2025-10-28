Темные ветра (сериал, 2022) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
После встречи с убийцей сына, шериф Джо Липхорн берется за поиски двух пропавших подростков, пока его преследует чувство вины за содеянное. Сможет ли он справиться с муками совести, расскажет детектив «Темные ветра», 3 сезон которого вы найдете в подписке Amediateka.
Спустя шесть месяцев после событий второго сезона Джо Липхорн день за днем возвращается в мыслях в холодную пустыню, где он оставил умирать человека, от руки которого погиб его сын. Именно поэтому он так хочет найти Эрнесто, подростка, пропавшего при загадочных обстоятельствах вместе со своим другом Джорджем. В расследовании Липхорну помогает вернувшийся в полицию сержант Джим Чи. Тем временем Бернадетт Мануэлито работает на границе Мексики и США. Она уверена, что в окрестностях организована торговля людьми, но начальство не воспринимает Бернадетт всерьез.
С чем столкнутся герои в поисках зла, притаившегося поблизости? Смотрите 3 сезон сериала «Темные ветра» в подписке Amediateka на Wink.
- КЭРежиссёр
Крис
Эйр
- СБРежиссёр
Сэнфорд
Букставер
- МНРежиссёр
Майкл
Нанкин
- ЗМАктёр
Зан
Маккларнон
- КГАктёр
Кайова
Гордон
- ДМАктриса
Джессика
Маттен
- ДЭАктриса
Дианна
Эллисон
- ЭГАктриса
Элва
Гуэрра
- НБАктриса
Натали
Беналли
- ШЭАктриса
Шэрон
Энн Хендерсон
- РБАктёр
Райан
Бегей
- РУАктёр
Рэйн
Уилсон
- НЛАктёр
Николас
Логан
- ШЭСценарист
Шэрон
Энн Хендерсон
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ЗМПродюсер
Зан
Маккларнон
- МГХудожник
Марк
Гарнер
- КНХудожница
Кэт
Наварро
- БТОператор
Блейк
Т. Эванс
- КККомпозитор
Кевин
Кайнер