Темные ветра (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Шериф из резервации Навахо и его молодой помощник расследуют жестокие преступления, сталкиваясь с темной стороной человеческой природы в сериале «Темные ветра». 1 сезон проекта от исполнительных продюсеров Джорджа Р.Р. Мартина и Роберта Редфорда можно увидеть в подписке Amediateka на Wink.
1971 год. Шериф Джо Липхорн работает в полиции резервации Навахо-Нейшн. У него отличная профессиональная репутация, однако личная жизнь превратилась в сущий кошмар после смерти сына. Однажды в местном мотеле происходит двойное убийство: там находят тела пожилого Хостина Тсо и внучки местной лекарши. Эта трагедия загадочным образом связана с ограблением инкассаторского грузовика, произошедшим несколько недель назад. На время расследования Липхорну назначают нового помощника, молодого и амбициозного полицейского Джима Чи, с которым ему непросто найти общий язык. Шериф еще не знает, что Чи — агент ФБР под прикрытием, которому поручено разведать деятельность местной радикальной группировки.
Сможет ли Липхорн сработаться с Чи и с чем им придется столкнуться на службе? Узнаете, если будете смотреть сериал «Темные ветра». 1 сезон доступе в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- КЭРежиссёр
Крис
Эйр
- СБРежиссёр
Сэнфорд
Букставер
- МНРежиссёр
Майкл
Нанкин
- ЗМАктёр
Зан
Маккларнон
- КГАктёр
Кайова
Гордон
- ДМАктриса
Джессика
Маттен
- ДЭАктриса
Дианна
Эллисон
- ЭГАктриса
Элва
Гуэрра
- НБАктриса
Натали
Беналли
- ШЭАктриса
Шэрон
Энн Хендерсон
- РБАктёр
Райан
Бегей
- РУАктёр
Рэйн
Уилсон
- НЛАктёр
Николас
Логан
- ШЭСценарист
Шэрон
Энн Хендерсон
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ЗМПродюсер
Зан
Маккларнон
- МГХудожник
Марк
Гарнер
- КНХудожница
Кэт
Наварро
- БТОператор
Блейк
Т. Эванс
- КККомпозитор
Кевин
Кайнер