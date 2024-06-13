Темные ветра (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Темные ветра. Сезон 1. Серия 6
Темные ветра
1-й сезон
6-я серия
8.52022, Dark Winds
Триллер, Драма18+
О сериале

Шериф из резервации Навахо и его молодой помощник расследуют жестокие преступления, сталкиваясь с темной стороной человеческой природы в сериале «Темные ветра». 1 сезон проекта от исполнительных продюсеров Джорджа Р.Р. Мартина и Роберта Редфорда можно увидеть в подписке Amediateka на Wink.

1971 год. Шериф Джо Липхорн работает в полиции резервации Навахо-Нейшн. У него отличная профессиональная репутация, однако личная жизнь превратилась в сущий кошмар после смерти сына. Однажды в местном мотеле происходит двойное убийство: там находят тела пожилого Хостина Тсо и внучки местной лекарши. Эта трагедия загадочным образом связана с ограблением инкассаторского грузовика, произошедшим несколько недель назад. На время расследования Липхорну назначают нового помощника, молодого и амбициозного полицейского Джима Чи, с которым ему непросто найти общий язык. Шериф еще не знает, что Чи — агент ФБР под прикрытием, которому поручено разведать деятельность местной радикальной группировки.

Сможет ли Липхорн сработаться с Чи и с чем им придется столкнуться на службе? Узнаете, если будете смотреть сериал «Темные ветра». 1 сезон доступе в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb

