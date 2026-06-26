Андрей, Костя, Юра, Даня и Виталик были лучшими друзьями в лихие 90-е. К подросткам быстро привязалось прозвище Пальцы, а сами парни вдохновлялись бандитской романтикой. Царивший на улицах провинциального Шубинска беспредел столкнул их с местными рэкетирами. Разборки повлекли за собой смерть и уголовные дела, а пистолет был спрятан в тайнике. Об этом знали только Пальцы, каждый из которых пошел своим путем. Но спустя 20 лет прошлое настигает парней, и доверие между ними рушится.

