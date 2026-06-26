Пальцы
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Пальцы
2024, Пальцы 1 сезон
Детектив, Драма18+
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Пальцы (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Андрей, Костя, Юра, Даня и Виталик были лучшими друзьями в лихие 90-е. К подросткам быстро привязалось прозвище Пальцы, а сами парни вдохновлялись бандитской романтикой. Царивший на улицах провинциального Шубинска беспредел столкнул их с местными рэкетирами. Разборки повлекли за собой смерть и уголовные дела, а пистолет был спрятан в тайнике. Об этом знали только Пальцы, каждый из которых пошел своим путем. Но спустя 20 лет прошлое настигает парней, и доверие между ними рушится.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

6.2 КиноПоиск