2024, Пальцы. Сезон 1. Серия 11
Детектив, Драма18+
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Пальцы (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Пальцы
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Пальцы
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Пальцы
Сезон 1 Серия 3
- 18+51 мин
Пальцы
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Пальцы
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Пальцы
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Пальцы
Сезон 1 Серия 7
- 18+50 мин
Пальцы
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Пальцы
Сезон 1 Серия 9
- 18+50 мин
Пальцы
Сезон 1 Серия 10
- 18+50 мин
Пальцы
Сезон 1 Серия 11
- 18+53 мин
Пальцы
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Андрей, Костя, Юра, Даня и Виталик были лучшими друзьями в лихие 90-е. К подросткам быстро привязалось прозвище Пальцы, а сами парни вдохновлялись бандитской романтикой. Царивший на улицах провинциального Шубинска беспредел столкнул их с местными рэкетирами. Разборки повлекли за собой смерть и уголовные дела, а пистолет был спрятан в тайнике. Об этом знали только Пальцы, каждый из которых пошел своим путем. Но спустя 20 лет прошлое настигает парней, и доверие между ними рушится.
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