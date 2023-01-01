Невидимые
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Невидимые

Невидимые (сериал, 2022) смотреть онлайн бесплатно

7.92022, Les invisibles (Unclaimed) 1 сезон
Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Дариус и его команды нетипичных агентов, молодая и богатая герцогиня, опытная Мари-Джо и бывший боксер Бен составляют «Невидимую» бригаду – полицейскую оперативную группу, специализирующуюся на делах с неопознанными телами. Каждое расследование – это гонка на время, чтобы выяснить не только то, что случилось с жертвами, но и, главным образом, кто они такие.

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Информация

Страна
Франция
Жанры
Криминал

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb