Невидимые. Сезон 1. Серия 2
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Невидимые (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.02022, Les invisibles (Unclaimed)
Криминал18+

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О сериале

Дариус и его команды нетипичных агентов, молодая и богатая герцогиня, опытная Мари-Джо и бывший боксер Бен составляют «Невидимую» бригаду – полицейскую оперативную группу, специализирующуюся на делах с неопознанными телами. Каждое расследование – это гонка на время, чтобы выяснить не только то, что случилось с жертвами, но и, главным образом, кто они такие.

Страна
Франция
Жанр
Криминал
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb