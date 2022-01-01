Невидимые. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Невидимые
1-й сезон
6-я серия

Невидимые (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.02022, Les invisibles (Unclaimed)
Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Дариус и его команды нетипичных агентов, молодая и богатая герцогиня, опытная Мари-Джо и бывший боксер Бен составляют «Невидимую» бригаду – полицейскую оперативную группу, специализирующуюся на делах с неопознанными телами. Каждое расследование – это гонка на время, чтобы выяснить не только то, что случилось с жертвами, но и, главным образом, кто они такие.

Сериал Невидимые 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Криминал
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb