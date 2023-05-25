Невидимые (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
8.02022, Les invisibles (Unclaimed) 6 серий
Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Дариус и его команды нетипичных агентов, молодая и богатая герцогиня, опытная Мари-Джо и бывший боксер Бен составляют «Невидимую» бригаду – полицейскую оперативную группу, специализирующуюся на делах с неопознанными телами. Каждое расследование – это гонка на время, чтобы выяснить не только то, что случилось с жертвами, но и, главным образом, кто они такие.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb