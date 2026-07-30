Невидимые. Сезон 4
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Невидимые
4-й сезон

Невидимые (сериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн

8.02022, Les invisibles (Unclaimed) 6 серий
Криминал18+

Контент станет доступным 01.08.2026

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Дариус и его команды нетипичных агентов, молодая и богатая герцогиня, опытная Мари-Джо и бывший боксер Бен составляют «Невидимую» бригаду – полицейскую оперативную группу, специализирующуюся на делах с неопознанными телами. Каждое расследование – это гонка на время, чтобы выяснить не только то, что случилось с жертвами, но и, главным образом, кто они такие.

Страна
Франция
Жанр
Криминал

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb