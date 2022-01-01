Невидимые (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Дариус и его команды нетипичных агентов, молодая и богатая герцогиня, опытная Мари-Джо и бывший боксер Бен составляют «Невидимую» бригаду – полицейскую оперативную группу, специализирующуюся на делах с неопознанными телами. Каждое расследование – это гонка на время, чтобы выяснить не только то, что случилось с жертвами, но и, главным образом, кто они такие.





