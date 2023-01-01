WinkВсе подборкиКитайские боевики
Китайские боевики
6.2
Миссия: Чужой
2024, 89 мин
Бесплатно
8.3
Воины сумерек: Осада Коулуна
2024, 120 мин
8.6
Легенда
2024, 129 мин
8.4
Высокое напряжение
2024, 119 мин
8.3
Двойная игра
2023, 110 мин
8.0
Блуждающая земля 2
2023, 166 мин
8.8
Король неба
2023, 122 мин
8.1
Миссия в Москве
2023, 117 мин
7.4
Расхитители гробниц. Королева монстров
2023, 88 мин
9.5
Кунг-фу жеребец
2023, 120 мин
9.4
Побег из космоса
2022, 93 мин
Бесплатно
7.6
Отряд убийц
2022, 66 мин
9.1
Новые боги: Ян Цзянь
2022, 122 мин
Бесплатно
7.1
Воины будущего
2022, 69 мин
Бесплатно
6.6
Нежить. Нападение тигров
2022, 73 мин
8.5
Свирепый полицейский
2022, 86 мин
7.6
Вооруженное ограбление
2022, 72 мин
Бесплатно
7.9
Город золотого паука
2022, 86 мин
9.0
Битва на озере 2
2022, 143 мин
Бесплатно
8.1
Покарать зло
2022, 81 мин
6.9
Чжун Куй: Укротитель демонов
2022, 84 мин
Бесплатно
7.2
Поле битвы: Падение мира
2022, 101 мин
7.6
Мой монстр
2022, 88 мин
7.1
Тайфун
2022, 73 мин
Бесплатно
7.2
Анаконда. Подъем с глубины
2022, 77 мин
8.4
Бесстрашный
2022, 124 мин
8.4
Во�звращение домой
2022, 132 мин
7.8
Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней
2022, 75 мин
Бесплатно
7.4
Путешествие на Запад: Поединок веры
2021, 81 мин
Бесплатно
7.5
День спасения земли
2021, 91 мин
8.9
Битва на озере
2021, 167 мин
6.4
Битвы монстров
2021, 83 мин
7.2
Остров акул
2021, 64 мин
Бесплатно
9.2
Стражи терракоты
2021, 104 мин
Бесплатно
6.8
Земля зомби
2021, 70 мин
8.1
Подвиг
2020, 117 мин
Бесплатно
8.7
Служба спасения
2020, 127 мин
8.2
Наперегонки со временем
2020, 90 мин
Бесплатно
7.3
Рейд. Выживший
2020, 97 мин
8.0
Ип Ман. Начало
2020, 75 мин
8.4
Мулан. Рождение легенды
2020, 74 мин
8.4
Ип Ман и четыре царя
2019, 77 мин
Бесплатно
8.6
Восхождение
2019, 117 мин
Бесплатно
7.0
Агент Три нуля
2019, 107 мин
Бесплатно
8.4
Белый шторм 2: Наркобароны
2019, 95 мин
9.5
Ип Ман 4: Финал
2019, 100 мин
8.4
Небесный огонь
2019, 89 мин
7.9
Лига кунг-фу
2018, 102 мин
Бесплатно