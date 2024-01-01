Высокое напряжение (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Оскандалившийся полицейский, его бывшая жена и слепая дочь летят на самолете, угнанном жестокими террористами. Зрелищный гонконгский боевик «Высокое напряжение» — фильм с Энди Лау о самом взрывоопасном пол�ете.



Гао Хаоцзюнь когда-то служил в полиции, но теперь работает экспертом по безопасности в авиакомпании Hangyu Airlines. Он давно развелся с женой и отдалился от дочери, потерявшей зрение в результате несчастного случая. Однако Хаоцзюнь случайно сталкивается с ними на борту люксового авиалайнера A380, совершающего свой первый полет. Никто не подозревает, что среди пассажиров затаились террористы во главе кровожадным Майком. Они угоняют самолет и берут всех летящих на нем людей, в том числе и президента Hangyu Airlines, в заложники. Цена их свободы — 500 миллионов долларов.



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