Лобстер-коп (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Легкая комедия из Китая о четверых полицейских, которые открывают ресторан в качестве прикрытия для важной операции и неожиданно находят свое настоящее призвание. Юйфэй, Хуа Цзе, Нен и Чэнь — группа неудачливых полицейских, преследующих опасного наркоторговца по кличке Генерал. Штаб-квартира преступника находится прямо по соседству с ветхим ресторанчиком, которым заправляет эксцентричный хозяин. Полицейские понимают, что именно оттуда будет удобнее всего следить за Генералом и его подчиненными, и решают этот ресторан купить. Они ремонтируют заведение и притворяются братьями. К их удивлению, фирменный рецепт лобстера от Нена моментально находит успех у посетителей, а преступники становятся постоянными гостями ресторана. Смогут ли герои выполнить свою непосредственную задачу, узнаете, когда будете смотреть фильм «Лобстер-коп» (2018) онлайн на Wink.



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