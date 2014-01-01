В изгнании (фильм, 2014) смотреть онлайн

Китай. ХII век. После крестовых походов бывший крестоносец пытается обрести душевный покой, ведя непримечательную жизнь. Судьба сводит его со сбежавшими наследниками свергнутого китайского императора. Сможет ли он справиться со своими душевными муками и помочь беглецам?



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