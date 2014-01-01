В изгнании (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.42014, Outcast
Боевики, Приключения94 мин18+
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О фильме
Китай. ХII век. После крестовых походов бывший крестоносец пытается обрести душевный покой, ведя непримечательную жизнь. Судьба сводит его со сбежавшими наследниками свергнутого китайского императора. Сможет ли он справиться со своими душевными муками и помочь беглецам?
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СтранаКитай, Канада, Франция
ЖанрБоевики, Приключения
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb
- НПРежиссёр
Ник
Пауэлл
- ХКАктёр
Хейден
Кристенсен
- Актёр
Николас
Кейдж
- ЛИАктриса
Лю
Ифэй
- ЭОАктёр
Энди
Он
- АБАктёр
Александр
Байли
- ВБАктёр
Ван
Бочжао
- ККАктриса
Каина
Карина
- СЧАктёр
Саймон
Чин
- ФЧАктёр
Фернандо
Чиен
- ПФАктёр
Пол
Филип Кларк
- Продюсер
Джереми
Болт
- ТКПродюсер
Тоув
Кристенсен
- ЛГПродюсер
Леонард
Гловински
- ГХПродюсер
Гари
Хэмилтон
- ДРОператор
Джоэль
Рэнсом