Бывший стражник и девочка, которую он спас, прибывают в город, кишащий яростными хищниками. Фильм «Нежить. Нападение тигров» — фэнтезийный экшен-хоррор из Китая с битвами на мечах и жуткими монстрами.



Мечник Чжан Лючэн служил городским стражником, но не сумел исполнить важный приказ. Он должен был убить юную дочь мятежника, однако вместо этого сошелся в неравном бою со своими бывшими соратниками. Теперь ему нет места в родном городе, так что, взяв с собой спасенную девочку, он отправляется на границу, где живет его младший брат. Однако, прибыв на место, Лючэн обнаруживает, что улицы заполонили свирепые тигры, страдающие от неизвестной заразы. Они почти не видят, ориентируются на слух и хотят только одного — убивать людей, которые попадутся им на пути.



Спасется ли Лючэн и его маленькая спутница, вы узнаете из фильма «Нежить. Нападение тигров» 2022 года. Смотреть его онлайн можно на Wink.

