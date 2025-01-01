Возвращение в парк Юрского периода (фильм, 2025) смотреть онлайн

Ученые отправляются в опасную экспедицию на загадочный остров, чтобы найти растение, содержащее лекарство от рака. Участники не подозревают, что там они встретят доисторических хищников. «Возвращение в парк Юрского периода» (2025) — фантастический боевик из Китая о сражении людей и динозавров.



На еще не до конца изученном острове недалеко от Коста-Рики есть древнее растение, на основе которого можно разработать лекарство от рака. Искать его отправляется группа ученых, мечтающая совершить открытие, которое перевернет современную медицину. Однако, добравшись до острова, экспедиция обнаруживает там развалины времен Юрского периода и сталкивается с гигантскими доисторическими существами, жаждущими их крови. Среди них — ловкие велоцирапторы, которые не отступят, почуяв добычу.



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