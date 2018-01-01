Операция в Красном море (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Восемь китайских спецназовцев спасают соотечественников, оказавшихся посреди вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Кассовый боевик от режиссера «Битвы на озере», вдохновленный событиями в Йемене.
2015 год. В арабском государстве Йевер в Северной Африке начинаются активные боевые действия. К власти в стране рвется группа террористов-сторонников радикального исламизма. Они хотят завладеть урановым концентратом, который позволит им создать бомбу огромной мощи. В это время на территории Йевера находятся сотни китайских граждан. Чтобы их спасти, в Африку отправляется отряд из восьми профессиональных спецназовцев. Однако миссия, которая должна была пройти быстро и четко, оказывается под угрозой, а лучшие бойцы Китая вынуждены вступить в открытый конфликт с террористами.
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Информация
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Данте
Лам
- ЧИАктёр
Чжан
И
- ДХАктёр
Джонни
Хуан
- ХЦАктриса
Хай
Цин
- ДЦАктёр
Ду
Цзян
- ЦЛАктриса
Цзян
Луся
- СААктриса
Санаа
Алауи
- ИФАктёр
Инь
Фан
- ВЮАктёр
Ван
Юйтянь
- ГЦАктёр
Го
Цзяхао
- ГМАктёр
Генри
Мак
- ЧХАктёр
Чжан
Ханьюй
- ЧЧСценарист
Чэнь
Чжучжу
- ФЦСценарист
Фэн
Цзи
- ДЛСценарист
Данте
Лам
- АЛПродюсер
Альберт
Ли
- АЮПродюсер
Альберт
Юн
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- НМАктёр дубляжа
Никита
Москалёв
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ЧЧМонтажёр
Чой
Чи-Хун
- ЭФОператор
Эдмонд
Фун
- ВВОператор
Вон
Вин-Хун
- ЭЛКомпозитор
Эллиот
Люн