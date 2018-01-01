Операция в Красном море (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Восемь китайских спецназовцев спасают соотечественников, оказавшихся посреди вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Кассовый боевик от режиссера «Битвы на озере», вдохновленный событиями в Йемене.



2015 год. В арабском государстве Йевер в Северной Африке начинаются активные боевые действия. К власти в стране рвется группа террористов-сторонников радикального исламизма. Они хотят завладеть урановым концентратом, который позволит им создать бомбу огромной мощи. В это время на территории Йевера находятся сотни китайских граждан. Чтобы их спасти, в Африку отправляется отряд из восьми профессиональных спецназовцев. Однако миссия, которая должна была пройти быстро и четко, оказывается под угрозой, а лучшие бойцы Китая вынуждены вступить в открытый конфликт с террористами.



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