Белокурая невеста из Лунного королевства (фильм, 2014) смотреть онлайн

Преданный придворными интриганами боец находит убежище в логове ведьмы-мстительницы. Зрелищное фэнтези «Белокурая невеста из Лунного королевства» — фильм с Фань Бинбин, дарящий новое прочтение одноименному китайскому роману, ставшему классикой жанра уся.



Эпоха династии Мин клонится к закату. При дворе зреют предательства и интриги. Чжо Ихану, новому защитнику клана Удан, поручено доставить императору заветные пилюли, способные поправить его здоровье. Однако коварный евнух Вэй Чжунсян, жаждущий власти, подменил лекарство, обвинив Ихана в предательстве. Спасаясь от преследования, юноша оказывается в форте, где обитает Нефритовая Ракшаса — известная мстительница, карающая преступников вне зависимости от их положения в обществе. Между Иханом и Ракшасой вспыхивает страсть, однако вскоре ему придется предать чувства прекрасной девушки. Ее месть не заставить себя ждать.



Дворцовые интриги, волшебство и захватывающие сражения ждут вас в фильме «Белокурая невеста из Лунного королевства» 2014 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

