Белокурая невеста из Лунного королевства
Wink
Фильмы
Белокурая невеста из Лунного королевства
8.32014, Bai fa mo nu zhuan zhi ming yue tian guo
Фэнтези, Боевик95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Белокурая невеста из Лунного королевства (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Преданный придворными интриганами боец находит убежище в логове ведьмы-мстительницы. Зрелищное фэнтези «Белокурая невеста из Лунного королевства» — фильм с Фань Бинбин, дарящий новое прочтение одноименному китайскому роману, ставшему классикой жанра уся.

Эпоха династии Мин клонится к закату. При дворе зреют предательства и интриги. Чжо Ихану, новому защитнику клана Удан, поручено доставить императору заветные пилюли, способные поправить его здоровье. Однако коварный евнух Вэй Чжунсян, жаждущий власти, подменил лекарство, обвинив Ихана в предательстве. Спасаясь от преследования, юноша оказывается в форте, где обитает Нефритовая Ракшаса — известная мстительница, карающая преступников вне зависимости от их положения в обществе. Между Иханом и Ракшасой вспыхивает страсть, однако вскоре ему придется предать чувства прекрасной девушки. Ее месть не заставить себя ждать.

Дворцовые интриги, волшебство и захватывающие сражения ждут вас в фильме «Белокурая невеста из Лунного королевства» 2014 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb