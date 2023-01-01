Расхитители гробниц. Королева монстров (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Группа искателей приключений отправляется в Запретный город, чтобы найти потерявшегося отца одной из них. Фильм «Расхитители гробниц. Королева монстров» — фэнтезийный боевик из Китая о древних легендах и дремлющих силах.



Давным-давно безжалостная правительница Лоуаня был повержена: главный из народа гумо сразил ее ударом заветного меча, тем самым приблизив крах ее страны. Однако на помощь королеве пришла жрица, укрывшая хозяйку в мрачной башне Лоп-нор. Там она будет находиться до своего воскрешения под стражей черного змея. Именно к ее гробнице лежит путь искателя приключений Ху Байи и его товарищей. В поисках пропавшего отца Ширли Янг им предстоит столкнуться с самыми опасными ловушками в мире.



Выдержат ли они это испытание, вы увидите, если будете смотреть фильм «Расхитители гробниц. Королева монстров» 2023 года онлайн на Wink.



Расхитители гробниц смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.