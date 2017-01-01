Ударная волна (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы предотвратить серию разрушительных терактов в Гонконге, офицеру полиции нужно встретиться лицом к лицу с преступником, когда-то уже сумевшим от него ускользнуть. Зрелищный и напряженный боевик с Энди Лау.



Начальник отдела по утилизации взрывчатых веществ Гонконга Чун Чойсан семь лет назад внедрился в банду торговцев взрывчаткой под руководством одного из самых опасных криминальных боссов мира Пэн Хуна. Чойсану удалось прекратить деятельность банды и арестовать нескольких ее членов, в том числе Бяо, младшего брата Хуна. У самого главаря получилось сбежать, и все это время он готовил жестокую месть. Теперь же он привел план в действие: в городе прогремело несколько масштабных взрывов, посеявших панику среди населения. Только арест Пэн Хуна может остановить катастрофу, и Чойсан готов ради этого пожертвовать собственной жизнью.



Какие разрушения ждут Гонконг и сможет ли Чойсан защитить близких, вы узнаете. Если будете смотреть фильм «Ударная волна» 2017 года онлайн на Wink.



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