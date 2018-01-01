Бомбардировка
Wink
Фильмы
Бомбардировка
7.92018, Da hong zha
Боевики, Драмы121 мин18+

Бомбардировка (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Февраль 1938 года, Вторая японо-китайская война. После вынужденного переноса китайской столицы в Чунцин японское командование принимает решение — стереть город с лица земли. Японцы готовились к войне на Тихом океане и надеялись принудить правительство Чан Кайши к скорейшему выходу из войны. Тысячи тонн снарядов обрушиваются на мирные кварталы Чунцина.

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.2 IMDb