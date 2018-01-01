Бомбардировка (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Февраль 1938 года, Вторая японо-китайская война. После вынужденного переноса китайской столицы в Чунцин японское командование принимает решение — стереть город с лица земли. Японцы готовились к войне на �Тихом океане и надеялись принудить правительство Чан Кайши к скорейшему выходу из войны. Тысячи тонн снарядов обрушиваются на мирные кварталы Чунцина.



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