Бомбардировка (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Февраль 1938 года, Вторая японо-китайская война. После вынужденного переноса китайской столицы в Чунцин японское командование принимает решение — стереть город с лица земли. Японцы готовились к войне на �Тихом океане и надеялись принудить правительство Чан Кайши к скорейшему выходу из войны. Тысячи тонн снарядов обрушиваются на мирные кварталы Чунцина.
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Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.2 IMDb