Биография

Кимберли Кейтс - актриса, кинопродюсер и режиссер из США, а также продюсер и режиссер. Родилась актриса в 1969 году и провела детство в Монтане. В детстве пережила трагедию – гибель отца, и это существенно повлияло на нее и ее творчество. Училась Кимборди в медицинском, а потом стала актрисой сериалов и кино, отучившись на курсах актерского мастерства в Театре Беверли Хиллз. Карьеру начала в 1987 году. Много снималась в телесериалах и фильмах, и основную массу ее фильмографии составляют фильмы ужасов. Среди наиболее известных ее работ – роль принцессы Елизаветы в «Превосходное приключение Билла и Теда». Кимберли Кейтс роли в основном доставались эпизодические, но сыграно было за всю ее карьеру более 40 персонажей в разных проектах. На сегодня все чаще Кейтс стала появляться в роли именно режиссера и продюсера и добилась в этом большего успеха. С Кимберли Кейтс фильмы и сериалы особой популярности не получили, а вот проекты, где она работала режиссером и продюсером, получали награды и признание зрителей. В частности, отмечают «2000 лье под водой» и «Код Z», где она была исполнительным продюсером и режиссером, соответственно. До сих пор работает над новыми кинолентами.