Шторм S (фильм, 2016) смотреть онлайн

Антикоррупционному отделу Гонконга приходится объединить силы с отделом убийств, чтобы раскрыть дело о нелегальных ставках на спорт. Фильм «Шторм S» — продолжение криминального триллера о следователе Уильяме Луке.



В Гонконге снова неспокойно. Независимому антикоррупционному отделу приходит наводка на высокопоставленного члена «Жокей Клуба», который берет взятки и манипулирует результатами футбольных матчей, чтобы проводить крупные аферы со ставками. Однако руководитель отдела Уильям Лук заходит в тупик, когда видит, как подозреваемого хладнокровно убивает неизвестный киллер. В дело тут же вмешивается отдел убийств полиции Гонконга во главе с детективом Лау. Теперь Луку и Лау придется работать сообща, несмотря на разницу в подходе.



Чем закончится их расследование, расскажет триллер «Шторм S» (2016). Фильм смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.



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