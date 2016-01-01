Шторм S
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Шторм S
8.22016, S Storm
Боевик, Криминал90 мин18+

Шторм S (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Антикоррупционному отделу Гонконга приходится объединить силы с отделом убийств, чтобы раскрыть дело о нелегальных ставках на спорт. Фильм «Шторм S» — продолжение криминального триллера о следователе Уильяме Луке.

В Гонконге снова неспокойно. Независимому антикоррупционному отделу приходит наводка на высокопоставленного члена «Жокей Клуба», который берет взятки и манипулирует результатами футбольных матчей, чтобы проводить крупные аферы со ставками. Однако руководитель отдела Уильям Лук заходит в тупик, когда видит, как подозреваемого хладнокровно убивает неизвестный киллер. В дело тут же вмешивается отдел убийств полиции Гонконга во главе с детективом Лау. Теперь Луку и Лау придется работать сообща, несмотря на разницу в подходе.

Чем закончится их расследование, расскажет триллер «Шторм S» (2016). Фильм смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
Гонконг, Китай
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

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