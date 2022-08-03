Ип Ман: Мастер кунг-фу (фильм, 2019) смотреть онлайн

Будущий учитель Брюса Ли и легенда единоборств Ип Ман еще молод и работает в полиции. После смерти главы одной из преступных группировок его несправедливо обвиняют в убийстве. На него начинают охотится члены банды и дочь погибшего. Когда же на территорию Китая вторгается японская армия, против общего врага приходится объединить силы всем.

