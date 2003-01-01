Двойная рокировка 3 (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
8.22003, Mou gaan dou III: Jung gik mou gaan
Боевики, Триллеры113 мин12+
Сюжет
После перестрелки, отправившей на тот свет Яна и инспектора Би, Лау не находит себе места. Внутреннее полицейское расследование подтвердило рассказанную им версию, но Лау неспокойно — случайно узнав, что в управлении ещё могли остаться информаторы Сэма, он решает вычислить всех до единого. О�дним из наиболее вероятных подозреваемых является амбициозный инспектор Юн.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эндрю
Лау
- АМРежиссёр
Алан
Мак
- ТЛАктёр
Тони
Люн Чу-Вай
- Актёр
Энди
Лау
- ЛЛАктёр
Леон
Лай
- ЧДАктёр
Чэнь
Даомин
- КЧАктриса
Келли
Чэнь
- ЭВАктёр
Энтони
Вон
- ЭЦАктёр
Эрик
Цан
- СЧАктриса
Сэмми
Чэн
- Актриса
Карина
Лау
- ЭЧАктёр
Эдисон
Чен
- АМСценарист
Алан
Мак
- ФЧСценарист
Феликс
Чон
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лау
- ДЧПродюсер
Джон
Чон
- БЛХудожник
Билл
Лю
- СЧХудожник
Сильвер
Чун
- ДПМонтажёр
Дэнни
Пан
- ЭЛОператор
Эндрю
Лау
- НМОператор
Нг
Ман-Чин
- КЧКомпозитор
Комфорт
Чан