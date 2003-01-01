Двойная рокировка 3 (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После перестрелки, отправившей на тот свет Яна и инспектора Би, Лау не находит себе места. Внутреннее полицейское расследование подтвердило рассказанную им версию, но Лау неспокойно — случайно узнав, что в управлении ещё могли остаться информаторы Сэма, он решает вычислить всех до единого. О�дним из наиболее вероятных подозреваемых является амбициозный инспектор Юн.



Двойная рокировка 3 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.