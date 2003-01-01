Двойная рокировка 3
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Двойная рокировка 3

Двойная рокировка 3 (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

8.22003, Mou gaan dou III: Jung gik mou gaan
Боевики, Триллеры113 мин12+

Сюжет

После перестрелки, отправившей на тот свет Яна и инспектора Би, Лау не находит себе места. Внутреннее полицейское расследование подтвердило рассказанную им версию, но Лау неспокойно — случайно узнав, что в управлении ещё могли остаться информаторы Сэма, он решает вычислить всех до единого. Одним из наиболее вероятных подозреваемых является амбициозный инспектор Юн.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двойная рокировка 3»

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