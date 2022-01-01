Слепая война (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Ослепший спецназовец спасает дочь, попавшую в руки врагов. Брутальный китайский экшен «Слепая война» — фильм о преодолении собственных слабостей.



Когда капитан спецназа Дон Гу вместе с командой охранял здание суда, где проходил процесс с участием опасного преступника Маккуина, ему пришлось нарушить протокол. Чтобы предотвратить дерзкую попытку побега подсудимого, Дон Гу начал атаку, во время которой лишился зрения в результате взрыва. Позже его с позором отстранили от службы за превышения полномочий. Теперь Дон Гу посвящает все время любимой дочери Яти и развивает слух. Однако жизнь бывшего спецназовца круто меняется, когда Яти похищает сын Маккуина, замешанный в торговле людьми. Теперь у Дон Гу осталось совсем немного времени, чтобы найти и спасти дочь, и ради этого он согласен объединить усилия с кровожадной преступницей.



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