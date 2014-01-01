Шторм. Начало (фильм, 2014) смотреть онлайн

У специального отдела по борьбе с коррупцией Гонконга появляется заклятый враг — влиятельный юрист, решивший провернуть самую масштабную аферу в истории. Триллер «Шторм. Начало» — фильм, ставший первым во франшизе �об агентах, борющихся с финансовыми махинациями.



У агента антикоррупционного отдела Гонконга Уильяма Лука есть всего неделя, чтобы доказать связь интернациональной корпорации с крупной схемой по отмыву денег. Ключевая фигура в корпорации — юрист Малькольм Ву, человек с могущественными покровителями и завидными связями. Лук приступает к слежке за Ву и знакомится с Энджел, обворожительной девушкой, которая находится в отношениях с влиятельным юристом. В это время на охоту за Луком выходит отряд иностранных наемников, ставя под угрозу жизни его коллег.



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