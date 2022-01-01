Отряд убийц (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Группа смертоносных спецагенток отправляется на поиски технического специалиста, пропавшего вместе с важной программой защиты данных. Динамичный китайский боевик со зрелищными драками.



Корпора�ция GWS тренирует спецотряд обворожительных девушек, чья внешняя привлекательность — лишь маскировка, скрывающая навыки первоклассных наемных убийц. Они делают все, чтобы защитить ценную информацию, принадлежащую компании. Когда важный технический специалист Чжоу Мо пропадает во время зарубежной командировки, руководство GWS понимает, что в произошедшем замешаны их противники — корпорация «Альфа». Чтобы спасти ценного сотрудника и предотвратить катастрофу, девушкам-киллерам поручают опасное задание, справиться с которым могут только они.



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