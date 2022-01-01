Возвращение домой (фильм, 2022) смотреть онлайн

Китайские дипломаты пытаются спасти своих соотечественников, оказавшихся на Ближнем Востоке во время Арабской весны. Смотреть «Возвращение домой» будет интересно всем, кто любит драматичные триллеры, основанные на реальных событиях.



Февраль 2015 года. В Нумии в самом разгаре противостояние повстанцев и государства. Правительство Китая объявляет эвакуацию собственных граждан с территории охваченной гражданской войной страны. Однако на борту самолета не хватает места, и части работников китайского консульства приходится остаться в столице. Среди них — дипломаты Цзун Да-вэй и Чэн Лан, которые пытаются вернуться в посольство, но по дороге оказываются втянуты в хаос войны. Вскоре им поручают непростое задание: помочь 125 китайским гражданам, застрявшим на границе с соседней страной.



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