Пропавшая (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Триллер «Пропавшая» рассказывает о необычном дуэте полицейской и преступника, похитившего ее пятилетнюю дочь — вот только у него амнезия и он не помнит, где именно держат девочку.



Злоумы�шленники крадут юную Диан Диан, дочку Линь Вэй, работающей в полиции. Это последнее похищение в цепочке преступлений, связанных с продажей органов. Позже Линь Вэй звонит неизвестный мужчина, который хочет рассказать о местонахождении девочки — но не успевает, так как попадает в аварию. Приходит в себя он уже в больнице, где на него нападает убийца, переодетый в доктора. Мужчина не помнит, что сделал и почему за ним охотится и полиция, и преступники. Вскоре на него выходит Линь Вэй, отстраненная от дела, но не бросившая поиски дочери. Оба понимают, что у них одна цель.



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