Миссия: Чужой (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Экипаж космического корабля пытается выжить, когда на свободу вырывается жуткий монстр, готовый истребить всех. Экшен-триллер «Миссия: Чужой» (2024) — фильм из Китая, вдохновленный знаменитой франшизой.



Высокотехнологичный корабль, бороздящий просторы космоса, неожиданно терпит крушение. Пассажиры пытаются спастись, а кто-то из них, воспользовавшись всеобщей паникой, открывает тюрьму, в которой держали инопланетную генно-модифицированную тварь. Некто надеется взять ее под контроль, но ошибка оборачивается кровавой бойней. Вырвавшись на свободу, монстр начинает убивать людей одного за другим. Во тьме космического судна, обреченного на погибель, каждый оказывается сам за себя. Паранойя моментально инфицирует воздух, схватка с чудовищем обещает быть беспощадной.



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