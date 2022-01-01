Слепой меч (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Лишенный зрения охотник за головами мстит убийцам, оставившим без семьи молодую невесту. Китайский исторический боевик «Слепой меч» — фильм с захватывающими драками и харизматичным главным героем.



Чэн И — охотник за головами, мастер своего дела, служащий при королевском дворе. Он преследует государственных преступников в надежде когда-нибудь позволить себе дорогостоящее лечение, способное вернуть ему потерянное зрение. Однажды, отправившись за очередной оплатой, Чэн знакомится с Ни Янь — девушкой из семьи виноделов, столкнувшейся со страшной трагедией. Родственников Ни Янь жестоко убил ее собственный жених прямо в день свадьбы. Чэн И отправляется мстить — не ради денег, а во имя справедливости.



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