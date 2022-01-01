Анаконда. Подъем с глубины (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

На круизный лайнер нападают сотни змей-мутантов, ставших жертвами жестоких экспериментов коварной корпорации. Экшен-хоррор «Анаконда. Подъем с глубины» — фильм о битве человечества с гигантскими ядовитыми рептилиями.



Крупная корпорация ищет лекарство от неизлечимой болезни, поразившей ее директора, но эксперимент оканчивается провалом. Компания решает избавиться от ученых, которые проводят опыты над змеями на далеком острове, а мутировавших рептилий сжечь. Однако огромной кобре и нескольким сотням змей поменьше удается ускользнуть. Вскоре в непосредственной близости от злополучного острова оказывается круизный лайнер, на котором плывет жених пропавшей в этих местах журналистки, расследовавшей работу корпорации. Скоро его пассажирам предстоит столкнуться с ползучим кошмаром!



Кто останется в живых и избежит ядовитых клыков, расскажет хоррор «Анаконда. Подъем с глубины», смотреть онлайн который вы сможете на Wink.

