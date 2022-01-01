Анаконда. Подъем с глубины (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Анаконда. Подъем с глубины
Анаконда. Подъем с глубины
7.82022, Shen hai she nan
Ужасы, Боевик77 мин18+

О фильме

На круизный лайнер нападают сотни змей-мутантов, ставших жертвами жестоких экспериментов коварной корпорации. Экшен-хоррор «Анаконда. Подъем с глубины» — фильм о битве человечества с гигантскими ядовитыми рептилиями.

Крупная корпорация ищет лекарство от неизлечимой болезни, поразившей ее директора, но эксперимент оканчивается провалом. Компания решает избавиться от ученых, которые проводят опыты над змеями на далеком острове, а мутировавших рептилий сжечь. Однако огромной кобре и нескольким сотням змей поменьше удается ускользнуть. Вскоре в непосредственной близости от злополучного острова оказывается круизный лайнер, на котором плывет жених пропавшей в этих местах журналистки, расследовавшей работу корпорации. Скоро его пассажирам предстоит столкнуться с ползучим кошмаром!

Кто останется в живых и избежит ядовитых клыков, расскажет хоррор «Анаконда. Подъем с глубины».

