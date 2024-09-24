Чародей и Белая Змея
Wink
Фильмы
Чародей и Белая Змея
8.72011, Bai she chuan shuo
Фэнтези, Боевик89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Чародей и Белая Змея (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

Монах пытается защитить наивного и юного лекаря от древнего демона. Фильм «Чародей и Белая змея» — китайский фэнтези-боевик с Джетом Ли, поражающий масштабом и зрелищностью.

Старая китайская легенда гласит, что есть на свете древняя темная сила, которой тысяча лет. Заключена она в демоне по имени Белая Змея. Молодому травнику было суждено узнать могущество этого существа. Красивая девушка пленила его разум и сердце, и он женился на ней. Но монах, который надеется спасти его душу, раскрывает страшную тайну: он узнал, что любимая жена лекаря и есть тот самый демон в женском обличии. Теперь священнику-чародею придется приложить огромные усилия и применить все известные заклинания для того, чтобы победить Белую Змею.

Удастся ли ему победить и сможет ли выжить любовь обманутого лекаря? Об этом расскажет «Чародей и Белая змея», фильм 2011 года, смотреть онлайн который можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Боевик, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb