Чародей и Белая Змея (фильм, 2011) смотреть онлайн

Монах пытается защитить наивного и юного лекаря от древнего демона. Фильм «Чародей и Белая змея» — китайский фэнтези-боевик с Джетом Ли, поражающий масштабом и зрелищностью.



Старая китайская легенда гласит, что есть на свете древняя темная сила, которой тысяча лет. Заключена она в демоне по имени Белая Змея. Молодому травнику было суждено узнать могущество этого существа. Красивая девушка пленила его разум и сердце, и он женился на ней. Но монах, который надеется спасти его душу, раскрывает страшную тайну: он узнал, что любимая жена лекаря и есть тот самый демон в женском обличии. Теперь священнику-чародею придется приложить огромные усилия и применить все известные заклинания для того, чтобы победить Белую Змею.



Удастся ли ему победить и сможет ли выжить любовь обманутого лекаря? Об этом расскажет «Чародей и Белая змея», фильм 2011 года, смотреть онлайн который можно в онлайн-кинотеатре Wink.



