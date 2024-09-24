Хроники призрачного племени (фильм, 2015) смотреть онлайн

Следом за сенсационным археологическим открытием ученые находят загадочный портал, впустив в наш мир жутких монстров. Фильм «Хроники призрачного племени» — масштабное экшен-фэнтези из Китая от режиссера «Города жизни и смерти» Лу Чуаня.



В 1979 году на китайско-монгольской границе археологи обнаруживают ископаемые останки неизвестных науке существ вместе с идеально сохранившимися телами людей, живших тысячи лет назад. Китайское правительство посылает на место удивительной находки экспедицию под руководством профессора Яна. На группу нападают гигантские летучие мыши, а немногие выжившие находят огромный храм. Внутри него — загадочный механизм, открывающий портал между измерениями. Через него в наш мир попадают жуткие монстры, которые убивают всех, кроме молодого солдата Ху Баи. Спустя несколько лет профессора Ян с дочерью находят в горах живыми и невредимыми.



