Воины сумерек: Осада Коулуна (фильм, 2024) смотреть онлайн

Мелкий преступник из Китая обманывает видного криминального босса и находит убежище в печально известном городе-крепости в Гонконге, где не любят чужаков. Фильм «Воины сумерек: Осада Коулуна» — брутальный боевик с выдающейся хореографией драк и изобретательной операторской работой.



Чань Лок-Кунь — беженец из материкового Китая, пытающийся начать новую жизнь в Гонконге. У него нет официальных документов, и, чтобы заработать на жизнь, он начинает работать на местную мафию. Однажды он решается выкрасть с очередного дела сумку с наркотиками и бежит в знаменитую город-крепость Коулун — особый квартал с плотной застройкой, куда не дотягивается рука закона. В Коулуне Чаня ждет прохладный прием: отвечающий за порядок авторитет по кличке Циклон поначалу не доверяет новичку, но постепенно проникается к нему симпатией. Однако Чань хранит мрачный секрет, который может поставить крест на его репутации.



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