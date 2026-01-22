Тайна древней гробницы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Группа исследователей попадает в гробницу, где по легенде спрятано зеркало, обладающее невероятным могуществом. Фантастическое приключение «Тайна древней гробницы» — фильм о духах из прошлого, пробудившихся в настоящем.



Хитроумные авантюристы Ван Циннянь и Ли Эрдань бродят по пустыне в поисках легендарной гробницы. Где-то в ее стенах хранится зеркало с удивительными свойствами, способное обогатить владельца, однако экспедиции туда раз за разом заканчивались плачевно. Под видом студентов друзья прибиваются к группе ученых и исследователей, так же как и они идущих по следу зеркала. Попав в песчаную бурю, вся компания оказывается перед вратами заветной гробницы, где герои находят загадки, ловушки и демона, заточенного много лет назад.



Кто сумеет пройти через эти испытания и уцелеть, расскажет «Тайна древней гробницы» (2024).


