Двойная рокировка 2
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Двойная рокировка 2

Двойная рокировка 2 (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

8.22003, Mou gaan dou II
Боевик, Триллер114 мин18+

О фильме

После убийства руководителя триады, его сын Хоу, ранее не интересовавшийся делами отца, неожиданно объявляет о своем намерении занять его место. Полиция оказывается не готова к такому повороту событий, обретя в лице нового мафиози грозного и неуловимого противника.

Теперь все надежды возлагаются на молодого полицейского, который, рискуя жизнью, проникает в банду и пытается войти в доверие к новому боссу. Но клан тоже не дремлет и внедряет в полицию своего осведомителя Мина.

Страна
Сингапур, Китай, Гонконг
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двойная рокировка 2»