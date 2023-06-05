Двойная рокировка 2 (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
8.22003, Mou gaan dou II
Боевик, Триллер114 мин18+
О фильме
После убийства руководителя триады, его сын Хоу, ранее не интересовавшийся делами отца, неожиданно объявляет о своем намерении занять его место. Полиция оказывается не готова к такому повороту событий, обретя в лице нового мафиози грозного и неуловимого противника.
Теперь все надежды возлагаются на молодого полицейского, который, рискуя жизнью, проникает в банду и пытается войти в доверие к новому боссу. Но клан тоже не дремлет и внедряет в полицию своего осведомителя Мина.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эндрю
Лау
- АМРежиссёр
Алан
Мак
- ЭВАктёр
Энтони
Вон
- ЭЦАктёр
Эрик
Цан
- Актриса
Карина
Лау
- ФНАктёр
Френсис
Нг
- ЭЧАктёр
Эдисон
Чен
- Актёр
Шон
Юе
- ХЦАктёр
Ху
Цзюнь
- ДЧАктёр
Джо
Чун
- ГФАктёр
Генри
Фун
- ПНАктёр
Питер
Нгор
- АМСценарист
Алан
Мак
- ФЧСценарист
Феликс
Чон
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лау
- ДЧПродюсер
Джон
Чон
- ЛХПродюсер
Лоррэйн
Хо
- БЛХудожник
Билл
Лю
- СЧХудожник
Сильвер
Чун
- ДПМонтажёр
Дэнни
Пан
- ЭЛОператор
Эндрю
Лау
- НМОператор
Нг
Ман-Чин
- КЧКомпозитор
Комфорт
Чан