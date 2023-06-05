После убийства руководителя триады, его сын Хоу, ранее не интересовавшийся делами отца, неожиданно объявляет о своем намерении занять его место. Полиция оказывается не готова к такому повороту событий, обретя в лице нового мафиози грозного и неуловимого противника.



Теперь все надежды возлагаются на молодого полицейского, который, рискуя жизнью, проникает в банду и пытается войти в доверие к новому боссу. Но клан тоже не дремлет и внедряет в полицию своего осведомителя Мина.

