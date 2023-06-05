Однажды в Китае 3 (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
8.71992, Wong Fei Hung III: Si wong jaang ba
Боевик, Мелодрама107 мин18+
О фильме
Для участия в турнире мастеров восточных единоборств, знатоков стиля Танцующий лев, в Пекин приезжают Вон Фэй-хун, его двоюродная сестра Е и приятель-напарник Чун. Пока участники турнира готовятся к поединкам, Е завязывает романтические отношения с русским дипломатом Тумановским.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Цуй
Харк
- Актёр
Джет
Ли
- РКАктриса
Розамунд
Кван
- ММАктёр
Макс
Мок
- ССАктёр
Сюн
Синьсинь
- ЛШАктёр
Лау
Шунь
- ДУАктёр
Джон
Уэйкфилд
- ЧЧАктёр
Чжин
Чиу
- ГЦАктёр
Гэ
Цуньчжуан
- ТВАктёр
Так-Ян
Вонг
- ЧЧАктёр
Чжан
Чуньчжун
- ЧТСценарист
Чаркоал
Тань
- Сценарист
Цуй
Харк
- НСПродюсер
Нг
Сиюэнь
- Продюсер
Цуй
Харк
- ТИХудожник
Тим
Ип
- ЭЛМонтажёр
Энджи
Лам
- МММонтажёр
Марко
Мак
- ЭЛОператор
Эндрю
Лау