Однажды в Китае 3
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Однажды в Китае 3

Однажды в Китае 3 (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

8.71992, Wong Fei Hung III: Si wong jaang ba
Боевик, Мелодрама107 мин18+

О фильме

Для участия в турнире мастеров восточных единоборств, знатоков стиля Танцующий лев, в Пекин приезжают Вон Фэй-хун, его двоюродная сестра Е и приятель-напарник Чун. Пока участники турнира готовятся к поединкам, Е завязывает романтические отношения с русским дипломатом Тумановским.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Боевик, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb