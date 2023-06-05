Однажды в Китае 3 (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Для участия в турнире мастеров восточных единоборств, знатоков стиля Танцующий лев, в Пекин приезжают Вон Фэй-хун, его двоюродная сестра Е и приятель-напарник Чун. Пока участники турнира готовятся к поединкам, Е завязывает романтические отношения с русским дипломатом Тумановским.

