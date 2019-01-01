Белый шторм 2: Наркобароны (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Влиятельный бизнесмен выходит на тропу войны с самым известным наркоторговцем Гонгконга. Напряженный криминальный триллер от режиссера фильма «Ип-Ман: Рождение легенды».



15 лет назад Ю Шунтин решил завязать с мафией и теперь стал успешным предпринимателем. Вместе с женой он даже создал благотворительный фонд, помогающий жертвам наркозависимости. За это время Дизан, товарищ Шунтина по Триаде, превратился в главного наркодилера Гонгконга. Однажды Шунтин узнает, что когда-то бывшая девушка родила от него сына, который теперь живет на Филиппинах. К несчастью, парень подсел на наркотики, и поставляет их ему именно Дизан. Тогда Шунтин идет на радикальные меры: он обещает огромный гонорар любому, кто сумеет убить бывшего друга. В результате город погружается в хаос; наркодилеры серьезно начинают опасаться за свои жизни, и полиции приходится защищать подонков, остановив охоту за другими преступниками.



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