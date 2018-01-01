Тень
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Тень

Тень (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.72018, Ying
Драмы, Боевики110 мин18+

Сюжет

Смутные времена в царстве Пэй. Правитель хочет породниться с захватчиками, а генерал Цзы Юй, напротив, не желает решать конфликт мирным путем. В результате Юй получает ранение и уходит в тень, где продолжает плести интриги, а вместо него начинает действовать секретный воин-двойник.

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Информация

Страна
Гонконг, Китай
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тень»

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