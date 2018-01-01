Тень (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Смутные времена в царстве Пэй. Правитель хочет породниться с захватчиками, а генерал Цзы Юй, напротив, не желает решать конфликт мирным путем. В результате Юй получает ранение и уходит в тень, где продолжает плести интриги, а вместо него начинает действовать секретный воин-двойник.
Тень смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЧИРежиссёр
Чжан
Имоу
- Актёр
Дэн
Чао
- СЛАктриса
Сунь
Ли
- ЧКАктёр
Чжэн
Кай
- ВЦАктёр
Ван
Цяньюань
- ВЦАктёр
Ван
Цзинчунь
- ХЦАктёр
Ху
Цзюнь
- ГСАктриса
Гуань
Сяотун
- УЛАктёр
У
Лэй
- ФБАктёр
Фэн
Бай
- ЛВСценарист
Ли
Вэй
- ЧИСценарист
Чжан
Имоу
- ПЛПродюсер
Пан
Ливэй
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЧМХудожник
Чэнь
Миньчжэн
- ЧСОператор
Чжао
Сяодин
- ЛЦКомпозитор
Лао
Цзай