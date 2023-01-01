Двойная игра (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Два друга детства — нечистый на руку адвокат и полицейский под прикрытием — вступают в напряженную схватку. Боевик «Двойная игра» — фильм с Энди Лау и Гордоном Ламом о криминальном подполье Гонконга.



Джордж Лам — беспощадный адвокат, работающий на крупного криминального авторитета, известного только по псевдониму Босс. Для своего начальника он готов пойти на многое, поэтому стал незаменимым человеком в его нелегальном бизнесе. Однако верность делу не мешает Ламу мечтать завязать с опасными делами и жить обычной жизнью с невестой, которая, к тому же, недавно забеременела. В месте с Ламом работает Сау Хо — его друг детства, тайно передающий секреты наркомафии в отдел киберпреступлений гонконгской полиции. Оба друга хранят секреты, которые вскоре всплывут на поверхность.



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