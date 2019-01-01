Шторм P (фильм, 2019) смотреть онлайн

Офицер Дэвид Лук отправляется в тюрьму под прикрытием, чтобы добыть доказательства подкупа местных смотрителей. Криминальный триллер «Шторм P» — четвертый фильм известной гонконгской франшизы о героическом антикоррупци�онном отделе.



Руководитель независимого антикоррупционного отдела Гонконга Уильям Лук подозревает, что сын крупного бизнесмена Цао Юэньюэнь, недавно попавший в тюрьму за убийство, подкупил смотрителей. Теперь преступник пытается отомстить за свой арест и ведет незаконный бизнес прямо в тюремных стенах. Чтобы вывести причастных на чистую воду, Лук инсценирует нетрезвое вождение и попадает за решетку. Однако его планы нарушает другой заключенный по имени Вон — бывший детектив, которого Лук арестовал в прошлом.



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