Заложница. Цена спасения (фильм, 2025) смотреть онлайн

Спецагент стремится вызволить из плена сестру, работавшую над препаратом, способным продлевать человеческую жизнь. Брутальный боевик «Заложница. Цена спасения» (2025) — фильм из Китая о долге и мести.



Китайские ученые обнаружили древние бактерии, на основе которых можно разработать средство, способное продлять жизнь людей. Однако это требует серьезного генетического вмешательства, иначе распространение микроорганизмов приведет к глобальной катастрофе. Спецагент, потерявший жену во время транспортировки ценного биоматериала, отошел от дел, предпочитая государственной работе борьбу на ринге. Однако, получив известие, что его сестра, также трудившаяся над проектом по продлению жизни, попала в плен к жестоким наемникам, он бросается ей на помощь. На кону не только жизнь близкого человека, но и судьба мира.



Сможет ли бывший агент вспомнить свои навыки, расскажет фильм «Заложница. Цена спасения», смотреть онлайн который можно на Wink.



Заложница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.